Билан вспомнил медленный танец с Лель в казино «Кристалл»

Как сказал музыкант, времена в начале двухтысячных годов были необыкновенные.

Певица Катя Лель в Instagram разместила архивный кадр. На фотографии она танцует медленный танец с музыкантом Димой Биланом, который в начале двухтысячных годов только начинал покорять сердца миллионов дам в разных уголках страны. На снимке Лель и Билан очень красиво танцуют.

«Димуля, вот эту фоточку я увидела случайно. Ну и время было, какой год интересно, ты помнишь? Я очень помню этот танец. Фото из «нулевых»! Дима Билан и Катя Лель», — отметила яркая исполнительница.

Интересно, что Дима Билан отреагировал на запись своей давней подруги. «Ого, Кать. Мне кажется, это казино «Кристалл». И год эдак 2003-2004. Времена, конечно, были необыкновенные, вспомнив весь бурлеск вечерне-ночных концертов!» — заявил Дима Билан.

Отметим, что спустя несколько лет, в 2008 году, Дима Билан стал победителем Евровидения. После него пока ни один российский исполнитель не смог победить на престижном европейском конкурсе. К примеру, в этом году высоту штурмовал Сергей Лазарев, но он смог занять только третье место.