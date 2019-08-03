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Билан вспомнил медленный танец с Лель в казино «Кристалл»

Как сказал музыкант, времена в начале двухтысячных годов были необыкновенные.

Билан вспомнил медленный танец с Лель в казино «Кристалл»
Дима Билан много лет дружит с Катей Лель/globallookpress.com

Певица Катя Лель в Instagram разместила архивный кадр. На фотографии она танцует медленный танец с музыкантом Димой Биланом, который в начале двухтысячных годов только начинал покорять сердца миллионов дам в разных уголках страны. На снимке Лель и Билан очень красиво танцуют.

Катя Лель и Дима Билан в танце. Фото
Катя Лель и Дима Билан вспомнили медленный танец/instagram.com/katyalelofficial/

«Димуля, вот эту фоточку я увидела случайно. Ну и время было, какой год интересно, ты помнишь? Я очень помню этот танец. Фото из «нулевых»! Дима Билан и Катя Лель», — отметила яркая исполнительница.

Интересно, что Дима Билан отреагировал на запись своей давней подруги. «Ого, Кать. Мне кажется, это казино «Кристалл». И год эдак 2003-2004. Времена, конечно, были необыкновенные, вспомнив весь бурлеск вечерне-ночных концертов!» — заявил Дима Билан.

Отметим, что спустя несколько лет, в 2008 году, Дима Билан стал победителем Евровидения. После него пока ни один российский исполнитель не смог победить на престижном европейском конкурсе. К примеру, в этом году высоту штурмовал Сергей Лазарев, но он смог занять только третье место.

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Тэги:

архивный кадрДима БиланКазино "Кристалл"Катя Лель

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Билан вспомнил медленный танец с Лель в казино «Кристалл»
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