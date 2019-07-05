Лель выразила сожаление о расставании Лолиты с пятым мужем

Певица Катя Лель в комментариях к посту Лолиты о расставании с молодым супругом Дмитрием Ивановым выразила свое сожаление по поводу сложившейся ситуации. «Как жаль, дорогая!» — написала она.

Напомним, недавно стало известно, что звездная певица приняла решение расстаться со своим пятым супругом, тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым, с которым жила на протяжении девяти последних лет. При этом исполнительница попросила никого не обвинять. Они остались с Ивановым хорошими друзьями.

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Кстати, Катя Лель оказалась далеко не единственной из друзей Лолиты, кто выразил ей слова поддержки. К примеру, под постом также отметился модный дизайнер Игорь Гуляев. Он, как известно, также дружит с Лолитой уже много лет. «Родная душа. Ты знаешь, что я рядом всегда!» — написал он под новостью о расставании звезды.

Отметим, что еще несколько месяцев назад на программе «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым на Первом канале Лолита светилась счастьем и говорила, что без ума от своего супруга. Тогда казалось, что у нее все прекрасно в личной жизни и нет никаких проблем.