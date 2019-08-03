Галкин сравнил свой отдых в Юрмале с каникулами Бонифация

Телеведущий Максим Галкин в Instagram поделился подробностями своего отдыха, а также концертной деятельности. Напомним, что вместе с семьей телеведущий нынешним летом отдыхает в Юрмале. Однако Галкин успевает еще и давать концерты. Один из них прошел в Дзинтари, а затем юморист отправился по другим городам Латвии и Литвы. Завершился его небольшой гастрольный тур в Светлогорске Калининградской области.

На опубликованной видеозаписи видно, как Галкин выступает в Светлогорске. В зале полный аншлаг. Все зрители аплодируют юмористу. Затем на кадрах уже показан веревочный парк, который он посетил вместе со своими детьми Лизой и Гарри. Далее на записи снова один из концертов и снова полный аншлаг.

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Отметим, что в Дзинтари, престижном районе Юрмалы, Галкин и его семья снимают шикарный особняк. При этом дом они не покупают, потому что приезжают в Юрмалу только на лето.