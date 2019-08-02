Максим Галкин прогулялся по старинным улочкам Светлогорска

Телеведущий Максим Галкин признался в любви к Светлогорску. Этот небольшой городок находится на самом западе нашей страны, в Калининградской области. Юморист прогулялся по старинным улочкам. В сторис Instagram он опубликовал один из фрагментов своей прогулки. Вокруг можно увидеть красивые старинные здания. Отметим, что в этом городе юморист дал концерт 1 августа. Ранее он выступал в Юрмале, а потом отправился в тур по нескольким городам Латвии и Литвы. Завершил свои выступления он в России.

Отметим, что Светлогорск считается городом-курортом. Он расположен в тридцати километрах от Калининграда на побережье Балтийского моря. Двадцать лет назад он был признан курортом федерального значения. Кстати, в городе не такое большое население. Здесь проживает всего 13 тысяч человек согласно последней переписи населения.

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Не исключено, что Максим Галкин в самое ближайшее время вернется в Москву. Судя по всему, отпуск телеведущего, который он проводил с женой и детьми на рижском взморье, подошел к концу.

Ранее Максим Галкин размещал в Instagram видеозапись, на которой он находится вместе со своим сыном Гарри. Вместе они поднялись на звонницу. Гарри позвонил в колокола под присмотром отца, который снимал процесс на видео. Для первого раза у пятилетнего мальчика получилось неплохо.