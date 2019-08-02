Максим Галкин вывел 5-летнего сына на велопрогулку в Юрмале

Алла Пугачева позаботилась о том, чтобы у маленького Гарри появилась вся необходимая экипировка.

Максим Галкин не скрывает: ему нравится проводить время с детьми. Несмотря на плотный съемочный график, супруг Аллы Пугачевой делает все для того, чтобы близкие чувствовали его заботу и внимание. Телеведущий проводит летний отпуск в Юрмале с Примадонной. В поездку супруги взяли с собой 5-летних близнецов Гарри и Лизу.

В Stories Максим Галкин не перестает делиться отчётом с верными почитателями. Вместе с сыном шоумен отправился на велопрогулку. Примечательно, что Алла Борисовна позаботилась о том, чтобы у Гарри появилась вся необходимая экипировка.

больше по теме 59-летний Николаев устроил велопрогулку с дочкой Композитор вместе с семьей отдыхает в Подмосковье.

«Готов к велогонке?!» — обратился к сыну телеведущий. «А обязательно к гонке? Я папу все время обгоняю на 4 километра в час», — похвастался своим достижением братик маленькой Лизы.

К слову, как и муж Аллы Борисовны, активный образ жизни ведет и 59-летний Игорь Николаев. Вместе с семьей композитор отдыхает в Подмосковье. Супруг Юлии Проскуряковой вместе с дочкой Вероникой устраивает веломарафоны. Ни для кого не секрет, что певец на протяжении долгих лет дружит с семьей Примадонны. Все домашние праздники они стараются отмечать за одним столом. Так, в День семьи, любви и верности Пугачева побывала на званом обеде у Николаева. Правда, в гости артистка пришла без мужа.