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«Ух, растет девчонка»: Лобода оценила новое фото Лизы Галкиной

Украинская исполнительница не оставила без внимания свежий кадр в микроблоге Максима Галкина.

«Ух, растет девчонка»: Лобода оценила новое фото Лизы Галкиной
Алла Пугачева и Максим Галкин (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

На личной страничке в Instagram шоумен Максим Галкин опубликовал новое фото, на котором запечатлена его 5-летняя дочка Лиза в гостях у двоюродного братика Гриши. Малышка одарила родственника поцелуем в щечку, поздравив мальчика с днем рождения. Примечательно, что свежий снимок наследницы Аллы Борисовны привлек внимание и украинской исполнительницы Светланы Лободы. Наставница вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале прокомментировала фото малышки.

«Лиза поздравляет своего двоюродного брата Гришу. Моя любимая фотка с дня рождения племянника», — отметил шоумен.

«Какая же она… Ух, растет девчонка!!!» — добавила Светлана Лобода.

Алла Пугачева и Максим Галкин (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

Ни для кого не секрет, что Примадонна отечественного шоу-бизнеса тесно общается с певицей. Светлана Лобода уже бывала в гостях у Аллы Борисовны. Супруга шоумена Максима Галкина приглашала друзей в свой замок в подмосковной деревне Грязь. На вечеринке также побывали модельер Игорь Гуляев, Александр Ревва с супругой Анжеликой и дочкой Амели.

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Тэги:

Алла Пугачевазвездные детиМаксим ГалкинСветлана Лобода

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«Ух, растет девчонка»: Лобода оценила новое фото Лизы Галкиной
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