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«Деменция»: Бари Алибасов попытался растворить крышку в «Кроте»

Своим экспериментом продюсер поделился в Instagram.

«Деменция»: Бари Алибасов попытался растворить крышку в «Кроте»
БАРИ АЛИБАСОВ. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

В последнее время продюсер Бари Алибасов терзался: судиться с производителем средства для прочистки труб или оставить все, как есть. Информация по этому поводу из окружения артиста поступала противоречивая, пока накануне окончательно не стало известно – суду быть!

А пока тяжба не началась, Бари Каримович решил провести эксперимент и попытаться растворить пластиковую крышку в том самом «Кроте». Свое исследование он показал на странице в социальной сети Instagram. Комичности всему происходящему добавил тот факт, что пластиковую пробку продюсер пытался растворить в пластиковой же бутылке.

Подписчики признались, что уже устали и от «Крота», и от нескончаемого самопиара по этому поводу. Некоторые напомнили Бари Алибасову, а ничего, мол, что и сам «Крот» хранится в пластиковой таре.

«Деменция…» — уже равнодушно пишет один из комментаторов.

«70 лет мужику…» — только и написала одна из подписчиц.

Часть поклонников, шутя, замечает, что рубаху (в кадре Алибасов стоит по пояс голым) продюсер уже растворил.

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«Деменция»: Бари Алибасов попытался растворить крышку в «Кроте»
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