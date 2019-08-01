Алибасов подаст иск на сто миллионов рублей к производителю «Крота» и «Ашану»

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов подаст иск на сто миллионов рублей к производителю средств по очистке труб «Крот» и магазину «Ашан», где он приобрел ядовитую жидкость, которая едва не сгубила ему жизнь. Об этом сообщил его пиар-директор Вадим Горжанкин.

Уже 7 августа адвокат Андрей Комиссаров, который представляет интересы продюсера группы «На-На», обратится в Пресненский суд столицы по месту жительства заявителя.

Алибасов считает, что 15 миллионов рублей – это моральный вред, который он понес в связи со всей неприятной историей. Ущерб своему здоровью продюсер оценил в 85 миллионов рублей.

Ответчиком по иску станет ООО «АМС Медиа» — производитель «Крота». Гипермаркет «Ашан» заявлен в деле в качестве третьего лица со стороны ответчика. Именно в этом магазине помощник Алибасова Сергей Моцарь купил чистящее средство, которое едва не сгубило продюсера, сообщает портал rns.online.

Напомним, что Бари Алибасов случайно выпил ядовитую жидкость «Крот», перепутав ее с соком. Он пять дней находился в медикаментозном сне. В реанимации он провел около двух недель. Стоял вопрос жизни и смерти продюсера. К счастью, все обошлось. Алибасов недавно жаловался, что его сын пропал с двадцатью миллионами рублей, которые он заработал на этой истории с отцом. Теперь у продюсера нет даже денег на дорогие лекарства.