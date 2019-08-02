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«Фантастически хорош!»: Миррен мечтает снова сыграть со Стейтемом

Хелен очень высоко оценила профессионализм партнера по съемкам.

«Фантастически хорош!»: Миррен мечтает снова сыграть со Стейтемом
ХЕЛЕН МИРРЕН / ФОТО: GLOBALLOOK.COM

Несколько дней назад отгремела премьера нового фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу». Картина получила хорошую «критику», а звезды очередной части популярной франшизы охотно делились своими впечатлениями от съемок. Среди них была и британская знаменитость Хелен Миррен, которой в фильме досталась роль Куини. О своей героине и работе с Джейсоном Стейтемом Миррен рассказала в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro.

Несмотря на свой актерский бэкграунд, Хелен призналась, что уговаривать на съемки в новой серии «Форсажа» ее не надо было. Она была готова даже просто платочком на заднем фоне помахать, лишь бы сняться в ленте. Потому что – это «Форсаж».

«Мне нравится моя героиня в этой франшизе. Она не похожа ни на кого другого из моих ролей, и мне нравится к ней возвращаться», — призналась порталу Teleprogramma.pro звезда, отметив при этом, что имя Куини – настоящее имя ее тетушки, жившей некогда в Ист-Энде.

Кроме того Миррен поделилась с журналистом своим восторгом относительно совместной работы с Джейсоном Стейтемом. Хелен отметила, что он «фантастически хорош». И так она считает с первого дня встречи с ним, когда Стейтем сыграл главную роль в «Паркере», который снял супруг актрисы.

«И он, и я были под большим впечатлением от профессионализма Джейсона. Он просто потрясающий! Я знала, что играть сцену с ним, будет одно сплошное удовольствие. Надеюсь, в будущем смогу сыграть с ним снова», — сказала Хелен Миррен.

Напомним, на самой премьере новой части «Форсажа» неделю назад 73-летняя актриса стала настоящей звездой благодаря своему яркому платью.

А какими ролями в кино запомнился вам красавчик Джейсон Стейтем?

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Тэги:

«Форсаж»Джейсон СтейтемпремьерасъемкиХелен Миррен

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«Фантастически хорош!»: Миррен мечтает снова сыграть со Стейтемом
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