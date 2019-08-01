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Несмотря на больную ногу, Волочкова вернулась к тренировкам

Балерина взяла с собой в отпуск пуанты и трико.

Несмотря на больную ногу, Волочкова вернулась к тренировкам
Анастасия Волочкова/globallookpress.com

Анастасия Волочкова демонстрирует завидное трудолюбие. Вырвавшись из плотного гастрольного графика всего на неделю, она не забыла прихватить с собой в Грецию пуанты и трико. После двух дней безмятежного купания в море и бассейне актриса принялась за работу.

Видео своей тренировки звезда выложила у себя в блоге. Вместо балетного зала она использовала веранду виллы, где проводит отпуск. Волочкова вновь продемонстрировала недюжинную растяжку, задирая ноги до самого потолка.

Во время тренировки балерина пожаловалась на больную косточку стопы, которая тревожит ее уже давно. Тем не менее работу продолжила.

«Дисциплина – мое неотъемлемое качество жизни! Это видео, безусловно, вызовет меньше ажиотажа, чем мои фото в купальниках с пляжа, но оцените мой профессионализм и любовь к своей профессии», — прокомментировала она.

Напомним, ранее балерина отключила комментарии к своим постам, вдоволь насытившись негативом от подписчиков в Instagram. В отпуске на Волочкову обрушилась волна критики, люди осуждали ее за излишнее количество снимков в бикини.

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Несмотря на больную ногу, Волочкова вернулась к тренировкам
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