Сын Бари Алибасова перестал появляться в социальных сетях

Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова перестал появляться в социальных сетях. Последний пост, который он разместил в Instagram, датирован 11 июля. После этого как отрезало. При этом ранее Бари Алибасов-младший практически в ежедневном режиме размещал информацию о последних новостях из своей жизни.

Отметим, что Бари Алибасов, который приехал в Баку на фестиваль «Жара», рассказал журналистам, что сын действительно пропал. Причем он забрал 20 миллионов рублей, которые заплатили ему рекламодатели. Как известно, Бари Алибасов-младший хорошо заработал на болезни отца. Впрочем, он это и не скрывал.

больше по теме Бари Алибасов опроверг слухи об ухудшении своего состояния По словам продюсера, он комфортно себя чувствует в своей квартире.

Между тем Бари Алибасов сказал, что сын даже не удосужился купить отцу лекарства. Сейчас продюсер вынужден все покупать за свой счет. Он надеется, что сын в ближайшее время объявится и объяснит свое странное поведение.

Добавим, что Бари Алибасов чуть больше месяца назад выпил ядовитую жидкость «Крот». Он угодил в реанимацию. В течение пяти дней продюсер находился в медикаментозном сне. Прошел даже слух, что Алибасов умер. К счастью, эта информация оказалась лишь журналисткой уткой.