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Сын Бари Алибасова перестал появляться в социальных сетях

Мужчина ранее вел активную деятельность, но неожиданно испарился.

Сын Бари Алибасова перестал появляться в социальных сетях
Бари Алибасов-младший пропал из соцсетей/instagram.com/barialibasovjr/

Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова перестал появляться в социальных сетях. Последний пост, который он разместил в Instagram, датирован 11 июля. После этого как отрезало. При этом ранее Бари Алибасов-младший практически в ежедневном режиме размещал информацию о последних новостях из своей жизни.

Бари Алибасов. Фото
Бари Алибасову очень интересно, куда пропал его сын с деньгами/globallookpress.com

Отметим, что Бари Алибасов, который приехал в Баку на фестиваль «Жара», рассказал журналистам, что сын действительно пропал. Причем он забрал 20 миллионов рублей, которые заплатили ему рекламодатели. Как известно, Бари Алибасов-младший хорошо заработал на болезни отца. Впрочем, он это и не скрывал.

Между тем Бари Алибасов сказал, что сын даже не удосужился купить отцу лекарства. Сейчас продюсер вынужден все покупать за свой счет. Он надеется, что сын в ближайшее время объявится и объяснит свое странное поведение.

Добавим, что Бари Алибасов чуть больше месяца назад выпил ядовитую жидкость «Крот». Он угодил в реанимацию. В течение пяти дней продюсер находился в медикаментозном сне. Прошел даже слух, что Алибасов умер. К счастью, эта информация оказалась лишь журналисткой уткой.

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БакуБари АлибасовБари Алибасов-младшийФестиваль "Жара-2019"

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Сын Бари Алибасова перестал появляться в социальных сетях
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