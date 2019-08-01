Игорь Крутой отреагировал на снимок полуобнаженной Юлианны Карауловой

Продюсер Игорь Крутой, который несколько дней назад отметил 65-летний юбилей, не прошел мимо фотографии, которую в Instagram разместила 31-летняя певица Юлианна Караулова. Девушка сейчас отдыхает на Мальдивах. Она разместила снимок в бикини на фоне океана. Поклонники взорвались комментариями, в которых отметили, что певица прекрасно выглядит.

Между тем Игорь Крутой не прошел мимо фотографии. Он процитировал в комментариях слова из песни Александра Серова «Ты меня любишь». «Узнанный мною вечный сюжет роденовский», — оставил Игорь Крутой подпись. Певица тут же ответила: «Именно это я имела ввиду».

больше по теме Игорь Крутой накануне юбилея встретился с самыми близкими друзьями Среди них оказался и Юрий Антонов, с которым композитор знаком уже 45 лет.

Отметим, что Игорь Крутой не так давно завел собственную страничку в Instagram. Он стал активным пользователем социальных сетей. Кстати, многие звезды на своих страничках сообщали об этом. Они просили своих поклонников подписаться на Игоря Крутого.

Юлианна Караулова, как известно, начинала свою карьеру в проекте «Фабрика звезд». Последние годы она активно сотрудничает с продюсером Яной Рудковской. Супруга фигуриста Евгения Плющенко, кстати, также не забыла поставить смайлик под красивым снимком своей подопечной.