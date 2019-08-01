НОВОСТИ

Игорь Крутой отреагировал на снимок полуобнаженной Юлианны Карауловой

Продюсер сделал запись под пикантной фотографией.

Игорь Крутой отреагировал на снимок полуобнаженной Юлианны Карауловой
Игорь Крутой вступил в переписку с Карауловой/globallookpress.com

Продюсер Игорь Крутой, который несколько дней назад отметил 65-летний юбилей, не прошел мимо фотографии, которую в Instagram разместила 31-летняя певица Юлианна Караулова. Девушка сейчас отдыхает на Мальдивах. Она разместила снимок в бикини на фоне океана. Поклонники взорвались комментариями, в которых отметили, что певица прекрасно выглядит.

Юлианна Караулова. Фото
Юлианна Караулова порадовала подписчиков красивым снимком/instagram.com/yulianna_karaulova/

Между тем Игорь Крутой не прошел мимо фотографии. Он процитировал в комментариях слова из песни Александра Серова «Ты меня любишь». «Узнанный мною вечный сюжет роденовский», — оставил Игорь Крутой подпись. Певица тут же ответила: «Именно это я имела ввиду».

Отметим, что Игорь Крутой не так давно завел собственную страничку в Instagram. Он стал активным пользователем социальных сетей. Кстати, многие звезды на своих страничках сообщали об этом. Они просили своих поклонников подписаться на Игоря Крутого.

Юлианна Караулова, как известно, начинала свою карьеру в проекте «Фабрика звезд». Последние годы она активно сотрудничает с продюсером Яной Рудковской. Супруга фигуриста Евгения Плющенко, кстати, также не забыла поставить смайлик под красивым снимком своей подопечной.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Игорь КрутойМальдивыЮлианна КарауловаЯна Рудковская

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Игорь Крутой отреагировал на снимок полуобнаженной Юлианны Карауловой
Интересно?
Поделись с друзьями: