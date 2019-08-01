Названа причина смерти 20-летнего актера Камерона Бойса

Американские СМИ сообщили читателям о том, что стало причиной неожиданной трагической смерти 20-ленего диснеевского актера Камерона Бойса. Как сообщает портал Deadline, ссылаясь на департамент судмедэкспертизы Лос-Анджелеса, парень умер в результате «массивного эпилептического припадка».

больше по теме Умер актер бондианы Дэвид Хедисон Американский киноактер ушел в мир иной в возрасте 92 лет.

Это заключение специалистов подтверждает слова представителя семьи актера, который 6июля, сразу после смерти Камерона, подчеркнул, что смерть произошла из-за эпилепсии, которой 20-летний актер страдал в последние три года.

Напомним, актерская карьера Бойса началась еще в девятилетнем возрасте. Тогда он снялся в фильме ужасов «Зеркало». После этого были съемки в картине «Взрослые», где сыграл сына экранного героя Адама Сэндлера. Однако, широкую известность парню принесла роль Люка Росса в диснеевском телесериале «Джесси», после чего последовала работа во франшизе «Наследники».

А вы смотрели фильмы с участием Камерона Бойса?