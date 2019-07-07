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Актер из диснеевского сериала «Наследники» скончался в возрасте 20 лет

Камерон Бойс умер во сне.

Актер из диснеевского сериала «Наследники» скончался в возрасте 20 лет
Камерон Бойс умер во сне. Фото: instagram.com/thecameronboyce/

Звезда студии Disney Камерон Бойс ушел из жизни в возрасте 20 лет. Актер, сыгравший сына Стервеллы Де Вилль, скончался во сне. Причиной смерти стало «патологическое заболевание».

«С тяжелым сердцем вы вынуждены сообщить, что сегодня утром не стало Камерона», — заявил представитель семьи актера в интервью каналу ABC. «Он умер во сне из-за приступа, вызванного патологическим заболеванием от которого его лечили», — добавил он.

«Мир лишился одного из самых ярких талантов, но он будет продолжать жить в душах тех, кто его знал и любил. У нас разбито сердце и мы просим уважать нашу личную жизнь в это трудное время, когда мы горюем по нашему дорогому сыну и брату», — обратилась семья с просьбой к прессе.

Актер недавно переехал с друзьями в Лос-Анджелес, но точно неизвестно, где он был, когда наступила смерть.

Бойс начал свою актерскую карьеру в возрасте девяти лет, снявшись в хорроре «Зеркало», а позже в фильме «Взрослые», где сыграл сына экранного героя Адама Сэндлера.

Известность ему принесла роль Люка Росса в диснеевском телесериале «Джесси», после чего последовала работа во франшизе «Наследники».

«С юного возраста Камерон Бойс мечтал поделиться с миром своим неординарным талантом. Он был необычайно одаренным исполнителем, заботливым и внимательным человеком, любящим и преданным сыном, братом, внуком и другом», — рассказал представитель канала Disney Channel.

Он также выразил свои глубочайшие соболезнования семье актера, а также его коллегам и миллионам поклонников, пишет Mirror.

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Актер из диснеевского сериала «Наследники» скончался в возрасте 20 лет
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