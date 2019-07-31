Юлия Меньшова подвела итоги 21-дневного путешествия по Америке

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова завершила свой американский тур. Вместе с она отдыхала в Нью-Йорке и колесила по стране на авто. Романтичное фото с последним закатом отпуска на берегу Гудзона телезвезда разместила у себя в блоге. На снимке семья в полном составе: муж актер Игорь Гордин, дочь Таисия, сын Андрей и она сама.

Отдых актрисы в Соединенных штатах Америки продолжался 21 день. Здесь же она успела встретить свой 50-й день рождения. Телеведущая не раз жаловалась подписчикам на изнурительную жару, которая застала их в Нью-Йорке.

Прибыв домой, она подвела итоги: «Давно так не скучали мы по своей квартире, давно так не радовались даже неуместной, казалось бы, в июле осенней прохладе (но после бесконечной жары – отлично), давно так не наслаждались привычной нам едой! Короче, в гостях хорошо, а дома лучше! Факт!»

Актриса предупредила, что этим постом она не заканчивает свои рассказы об Америке. В ближайшее время подписчиков ждет продолжение – теперь уже в виде перечисления самых ярких моментов отдыха.