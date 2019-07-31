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Юрист из Кирова обеспокоился высотой замка Максима Галкина

Ярослав Михайлов направил заявление в прокуратуру Московской области.

Юрист из Кирова обеспокоился высотой замка Максима Галкина
Замку Галкина угрожает опасность/globallookpress.com

Юрист из Кирова Ярослав Михайлов обеспокоен, что замок в деревне Грязь юмориста Максима Галкина, в котором он проживает с Аллой Пугачевой, превышает допустимую высоту в 20 метров. В связи с этим он направил обращение в прокуратуру Московской области. Правозащитник будет добиваться, чтобы в замок пришли представители соответствующих органов и устроили проверку владений телеведущего.

Максим Галкин. Фото
Юристу не понравилась высота замка Галкина/globallookpress.com

При этом Ярослав Михайлов пояснил, что лично к Максиму Галкину у него никаких претензий нет. Он недоволен в первую очередь бездействием должностных лиц, которые разрешили данную постройку.

Любопытно, что юрист имеет успешный опыт в «борьбе со звездами». В 2015 году он добился выплаты в триста тысяч рублей от певицы Земфиры в пользу одной из своих клиенток. Она возмущалась концертом звезды. Правда, что конкретно стало предметом споров, неизвестно.

Также данный юрист был недоволен, что светская львица Ксения Собчак, которая выкладывала в социальные сети снимки в церковном облачении. Чем увенчалась его претензия также неизвестно, сообщает «ФедералПресс».

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Тэги:

Алла Пугачевадеревня ГрязьКировМаксим ГалкинЯрослав Михайлов

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Юрист из Кирова обеспокоился высотой замка Максима Галкина
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