Жасмин усилила охрану после объявления мужа в международный розыск

К певице теперь непросто подойти во время выступлений даже детям.

Певица Жасмин усилила охрану после того, как стало известно, что ее супруг, молдавский бизнесмен Илан Шор, был объявлен в своей стране в международный розыск. В Instagram певица разместила видеозапись со своего выступления перед детьми в Геленджике. На кадрах можно увидеть охранников, которые внимательно следят, чтобы никто не подходил к звезде слишком близко. Впрочем, некоторых детей к ней все-таки подпустили.

«Искренние детские обнимашки — бесценная награда для артиста на концерте. Спасибо, Геленджик! Обязательно вернусь в следующем году», — заявила Жасмин, которая на кадрах обнимается с ребятами.

Напомним, что в Молдавии сейчас ведется поиск известного бизнесмена Илана Шора. Искать мужчину будет Генеральный инспекторат полиции при министерстве внутренних дел страны. Чуть ранее было возбуждено уголовное дело по факту выезда депутата Илана Шора из Молдавии. По одной из версий, он может скрываться от властей на территории Украины.

Жасмин и Илан Шор вместе с 2011 года. От этого союза у них родилось двое детей. Дочь Маргарита и сын Мирон. Сама Жасмин пока не высказывалась по поводу объявления ее супруга в международный розыск. Она продолжает как ни в чем не бывало вести активную гастрольную деятельность.