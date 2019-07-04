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Иван Краско мечтал о дочери от четвертой молодой супруги

Разница в возрасте между ним и женой составляла 60 лет.

Иван Краско мечтал о дочери от четвертой молодой супруги
Краско полагал, что молодая жена подарит ему дочь/globallookpress.com

Актер Иван Краско в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», рассказал о четвертой жене Наталье Шевель, которая родилась в 1990 году и годится народному артисту даже не в дочери, а во внучки. Разница в возрасте между ними составляет 60 лет. В браке они были три года и расстались осенью 2018 года.

Иван Краско
Краско мечтал о дочери от молодой жены/globallookpress.com

«Наташа просто влюбилась в своего преподавателя. Я стал для нее поддержкой в те моменты, когда она занималась учебой. У меня возникли к ней ответные чувства. Она возбудила во мне мужчину. Я, конечно, предвидел бурю эмоций среди журналистов, когда они узнают о нашем союзе, но относился к этому спокойно», — заметил актер.

Как уверен Иван Краско, в какой-то момент рядом оказались два одиночества, которые просто помогли друг другу. «Я очень хотел дочку от брака с Наташей. Потому что я совершено точно уверен, что брак без детей – это не брак, а баловство! Но нам не удалось сохранить чувства, и мы расстались. При этом мы остались друзьями», — заявил он.

По его словам, он увидел в какой-то момент изменения в лучшую сторону в своей третьей супруге Наталье Вяль, которая родила ему двух сыновей. Тем более женщина сказала ему, что лучшего мужчины в ее жизни не было. «Я поверил и вернулся к Наталье Николаевне. Все. Хватит. Пора мне угомониться», — заявил актер, вспоминая свою бурную жизнь.

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Иван КраскоНаталья ШевельПрограмма "Судьба человека"

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Иван Краско мечтал о дочери от четвертой молодой супруги
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