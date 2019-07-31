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Стас Михайлов не отпустит дочерей на обучение в Лондон

Музыканту хочется, чтобы девочки побольше времени провели с папой.

Стас Михайлов не отпустит дочерей на обучение в Лондон
Стас Михайлов - добрый папа/globallookpress.com/

Певец Стас Михайлов заявил, что не отпустит своих двух дочерей от брака с Инной Михайловой на обучение в Лондон. Там, напомним, учатся его старшие дети от предыдущих отношений. Как сказал музыкант, ему хочется, чтобы дочери побольше времени были около него. Когда же девочки вырастут, то должны будут сами решить, где им хочется жить.

Стас Михайлов. Фото
Стас Михайлов без ума от своих дочерей/globallookpress.com/

Михайлов также отметил, что является добрым папой. В силу профессии он достаточно редко видит дочерей. Дети видят в нем опору и поддержку. Они знают, что отец им может многое позволить. Как сказал музыкант, строгой в их семье пытается быть его супруга. По его признанию, много лет назад ему повезло встретить прекрасную женщину, рядом с которой он уже давно счастлив.

«Пока все наши запреты касаются лишь игр в телефоне. Но как только дети перейдут грань и их шалости перестанут быть детскими, мы с женой их остановим. Думаю, до этого не дойдет, девочки у нас послушные. Я не знаю, какую профессию дети выберут в будущем. Пока я в них артистов не вижу», — заметил певец.

Как отметил Михайлов, он никогда не учился в музыкальной школе. Просто однажды сам взял в руки инструмент и научился на нем играть. А вот его дочери, как он сказал, еще ни разу не подошли к фортепиано. У них сейчас другие интересы. В то же время, если когда-то они почувствуют тягу к музыке, то он им во всем поможет, сообщает «Комсомольская правда».

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Инна МихайловаЛондонСтас Михайлов

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Стас Михайлов не отпустит дочерей на обучение в Лондон
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