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Михайлова поделилась снимком мужа в объятиях певицы Славы

Две звезды спели вместе на фестивале «Жара» в Баку.

Михайлова поделилась снимком мужа в объятиях певицы Славы
Инна Михайлова не ревнует супруга/globallookpress.com

Супруга музыканта Стаса Михайлова в Instagram разместила снимок, на котором ее муж находится на фестивале «Жара» на сцене с известной певицей Славой. При этом исполнительница нежно обнимает музыканта. В столице Азербайджана они спели дуэтом одну из песен при большом скоплении публики.

Любопытно, что в комментариях пользователи стали спрашивать Инну Михайлову, не ревнует ли она своего мужа. Впрочем, вступать в дискуссию по этому поводу со своими подписчиками девушка не стала.

Ранее Инна Михайлова объяснила, почему она всегда сопровождает мужа на концертах. Дело в том, что она является неотъемлемой частью его команды, наравне с бэк-вокалом, музыкантами и техниками.

Инна Михайлова на фестивале «Жара» была замешана в неприятной истории. Она, как уверяли журналисты, попросила у организаторов уволить одного из ведущих, который позволил сравнить ее мужа с Григорием Лепсом. Позже выяснилось, что никакого скандала не было. У Лепса и Стаса Михайлова нет никаких претензий друг к другу. Они в прекрасных отношениях. Акулы пера просто раздули скандал на ровном месте.

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БакуГригорий ЛепсИнна МихайловаСлаваСтас Михайлов

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Михайлова поделилась снимком мужа в объятиях певицы Славы
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