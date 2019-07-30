В середине лета Эвелина Бледанс станцевала в костюме Снегурочки

Актриса и певица Эвелина Бледанс поделилась необычным видео. В ролике 50-летняя звезда театра и кино танцует, находясь в контактном зоопарке в Крыму, при этом на ней надеты короткие шортики и наряд Снегурочки. Контраст летнего «низа» и зимнего верха сразу же бросается в глаза.

«Снегурочку вызывали?!» — подписала ролик артистка и предложила поклонникам подарок за самое оригинальное название данного номера.

Подписчики тут же обратили внимание на стройные ноги Эвелины и предложили назвать видео «Летняя Снегурочка» или «Жарулечка».

«Снегурочка заблудилась, — пишут пользователи Instagram. — Не дождалась зимы и пустилась в пляс от скуки».

Отметим, что в свои пятьдесят Бледанс выглядит роскошно. Недавно она опубликовала фото в бикини, которое подтверждает это.