50-летняя Бледанс продемонстрировала роскошные формы в бикини

Лето в самом разгаре, и российские звезды разъехались кто куда. Эвелина Бледанс решила совместить приятное с полезным и отправилась в Крым, где она смогла и насладиться теплыми июльскими деньками, и принять участие в кастинге.

На своей странице в соцсети Instagram Бледанс опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в бикини на галечном пляже в Ялте. На снимке Эвелина улыбается, наслаждаясь морем, но подпись к фото оказалась не такой радостной.

«Когда известие обжигает тебя, как холодной волной, и ты не понимаешь, куда бежать со своими вопросами, переживаниями и опасениями…. — «Улыбайся!!!» Как же я устала улыбаться в своей незащищённости… Как же хочется быть уверенной в завтрашнем дне», — написала 50-летняя актриса.

При этом Бледанс не стала раскрывать, в чем причина ее переживаний. Не исключено, что артистка не прошла кастинг и не получила роль в новом проекте. Однако пока что это только догадки.

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Напомним, ранее Эвелина Бледанс поделилась с подписчиками кадрами с рыбалки на черноморском побережье. Ловить рыбу на яхте артистка отправилась со своим «особенным» сыном Семой.