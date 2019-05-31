Звездные истории

«Мне страшно ездить за рулем»: певица МакSим боится водить машину после аварии

Исполнительница до сих пор переживает по поводу ДТП.

«Мне страшно ездить за рулем»: певица МакSим боится водить машину после аварии
МакSим/globallookpress.com

Певица МакSим стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии речь зашла о страшном ДТП, в которое угодила певица около месяца назад. Звезда призналась, что до сих пор переживает по поводу того происшествия.

МакSим боится садиться за руль/globallookpress.com

«Мне страшно ездить за рулем. В больнице после того ДТП я провела больше месяца. Вообще я — бесстрашный человек. Раньше также попадала в аварии, но сейчас стараюсь беречь себя. У меня все-таки дети. Самое страшное, что ты не можешь контролировать процесс. В момент ДТП я была не за рулем», — заявила исполнительница.

МакSим также отметила, что первое время после аварии лечилась за границей и сервис ей не очень понравился. Ей хотелось как можно скорее оказаться дома. Последние полторы недели исполнительница провела в России, где доктора поставили ее на ноги. «Родные стены все-таки помогают быстрее восстанавливаться», — сказала она.

Интересно, что звезда направлялась на съемки клипа, когда случилось ДТП. В итоге она впервые не приняла участие в записи своего клипа. Коллегам певицы пришлось в срочном порядке искать девушку, которая похожа на исполнительницу. К счастью, она была найдена. Ее загримировали. Сейчас МакSим мечтает с ней познакомиться. «Со мной вообще часто случается то, о чем я пою в своих песнях. А в них порой сквозит депрессия. Но по-другому я не могу. Искусство – это не то, что мы продаем, а то, без чего жить не можем. Я всегда привыкла доверять своим чувствам», — философски заметила исполнительница.

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«Мне страшно ездить за рулем»: певица МакSим боится водить машину после аварии
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