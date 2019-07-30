Супруга певицы Жасмин объявили в международный розыск

Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск мужа певицы Жасмин, депутата Илана Шора. Искать мужчину будет Генеральный инспекторат полиции при министерстве внутренних дел страны.

Отметим, что чуть ранее было возбуждено уголовное дело по факту выезда депутата Илана Шора из Молдавии. По одной из версий, он может скрываться от властей на территории Украины.

Напомним, что Илан Шор в 2017 году был приговорен судом Кишинева к лишению свободы сроком на семь с половиной лет. Он участвовал в банковских махинациях. После вынесения решения суда ему был запрещен выезд из страны, однако он ослушался и скрылся, сообщает РИА «Новости».

Жасмин и Илан Шор сыграли свадьбу в 2011 году. От этого брака у них родилось двое детей – сын Мирон и дочь Маргарита. Певица Жасмин известна тем, что очень дружна с Примадонной отечественной сцены Аллой Пугачевой. Их дружба длится уже более пятнадцати лет. Жасмин рассказывала в одном из недавних интервью, что Примадонна во время подготовки ее сольного концерта была режиссером. Она скептически относилась ко многим идеям своего тогдашнего мужа Филиппа Киркорова.

Отметим, что Жасмин очень часто появляется в доме Пугачевой, а также на различных культурных и праздничных мероприятиях с ее участием. Часто она приходит в гости к Примадонне со своими детьми, которые дружат с Лизой и Гарри Галкиными.