«Вот зачем?»: Высоцкая напугала поклонников «жутким» снимком

После душевных личных откровений, мыслей о жизни и самореализации, которые поклонники Юлии Высоцкой читали с большим удовольствием на ее странице в социальной сети Instagram, актриса изрядно удивила фанатов.

Если не сказать больше. Очередная публикация звезды в Сети кого-то обескуражила, а кого-то откровенно напугала. Все потому что Юлия поделилась с фанатами странной, мало приятной фотографией, которую подписчики сразу окрестили «жуткой». На селфи-снимке лицо и зона декольте испещрены сухими, ороговевшими участками и, действительно, выглядят малопривлекательно.

«Доброй ночи всем неспящим…», — подписала фотографию телеведущая.

Некоторые подписчики признались, что после увиденного уснуть будет трудно. Другие недоумевали, как так актриса смогла испортить свою внешность, кто-то спрашивал звезду, зачем она опубликовала такой снимок в своей ленте. Впрочем, нашлись и те фанаты Юлии, которые успокоили взволнованных комментаторов, мол, ничего страшного, это просто маска для лица и шеи такая.

Напомним, актриса постоянно делится с фанатами своими рецептами красоты и здоровья. Недавно она рассказала о завтраке своей мечты и напомнила про очищение организма.