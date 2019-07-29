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Юрий Назаров заявил, что никогда не чувствовал перед женой вины за измены

Как считает актер, его любимые женщины тоже делали ему больно.

Юрий Назаров заявил, что никогда не чувствовал перед женой вины за измены
Юрий Назаров не чувствует вины перед женой, которой изменял/globallookpress.com

Актер Юрий Назаров в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявил, что никогда не чувствовал своей вины перед женой, пианисткой Татьяной Кудрявцевой и ему незачем просить у нее прощения.

Юрий Назаров. Фото
У Назарова родилось две внебрачные дочери/globallookpress.com

Напомним, что супруга родила ему троих детей. Кроме того, у актера есть две внебрачные дочери от художницы по костюмам Татьяны Разумовской.

Ведущий Борис Корчевников спросил знаменитого актера, больше которого ролей в советском кинематографе сыграл только Армен Джигарханян, чувствует ли он свою вину и готов ли извиниться перед супругой за свои измены. «Я никогда не чувствовал своей вины. Женщины терпят меня и не убивают – значит любят. Я прекрасно общаюсь с обеими Татьянами. Может кому-то из них и было больно, но я всегда помогал и буду помогать своим женщинам в финансовом плане. Любовь – это не слова, а дела. Мне ведь тоже женщины делали больно, но я не жаловался. Получилось так, как получилось», — сказал актер.

Между тем Борис Корчевников зачитал признание его супруги Татьяны Кудрявцевой. Она ранее в одном из интервью рассказывала, что пережила измену мужа и то, что у него есть две внебрачные дочери. Женщина давно поняла, что актер «такой какой он есть и с этим ничего не поделать».

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Борис КорчевниковПрограмма "Судьба человека"Татьяна КудрявцеваТатьяна Разумовскаяюрий назаров

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Юрий Назаров заявил, что никогда не чувствовал перед женой вины за измены
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