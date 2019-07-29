Юрий Назаров заявил, что никогда не чувствовал перед женой вины за измены

Актер Юрий Назаров в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявил, что никогда не чувствовал своей вины перед женой, пианисткой Татьяной Кудрявцевой и ему незачем просить у нее прощения.

Напомним, что супруга родила ему троих детей. Кроме того, у актера есть две внебрачные дочери от художницы по костюмам Татьяны Разумовской.

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Ведущий Борис Корчевников спросил знаменитого актера, больше которого ролей в советском кинематографе сыграл только Армен Джигарханян, чувствует ли он свою вину и готов ли извиниться перед супругой за свои измены. «Я никогда не чувствовал своей вины. Женщины терпят меня и не убивают – значит любят. Я прекрасно общаюсь с обеими Татьянами. Может кому-то из них и было больно, но я всегда помогал и буду помогать своим женщинам в финансовом плане. Любовь – это не слова, а дела. Мне ведь тоже женщины делали больно, но я не жаловался. Получилось так, как получилось», — сказал актер.

Между тем Борис Корчевников зачитал признание его супруги Татьяны Кудрявцевой. Она ранее в одном из интервью рассказывала, что пережила измену мужа и то, что у него есть две внебрачные дочери. Женщина давно поняла, что актер «такой какой он есть и с этим ничего не поделать».