Наталья Фриске подала заявление на развод с мужем

Младшая сестра певицы Жанны Фриске, ушедшей из жизни в 2015 году, Наталья разводится со своим супругом, сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым. Поводом, как она заявила, стали постоянные скандалы в семействе. По словам Натальи Фриске, их отношения с супругом дали трещину еще год назад. Какое-то время они пытались спасти брак, но теперь поняли, что это нереально.

В окружении пары отметили, что первые годы совместной жизни Наталья и Сергей были счастливы, но потом любовная страсть затухла, а проблем у них прибавилось. В прошлом году они уехали жить на Шри-Ланку, где открыли кафе. Определенный доход заведение приносило, но потом туристы разъехались и содержать его стало невыгодно. Пара собрала вещи и отправилась в столицу.

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33-летняя Фриске и 32-летний Вшивков расходятся мирно, претензий друг к другу не имеют. Сергей уже переехал в другую квартиру. Напомним, супруги жили в апартаментах Натальи. Детьми молодые люди так и не обзавелись, хотя оба мечтали о потомстве. Сергей вернулся в МЧС, где проработал много лет, сообщает «СтарХит».

Отметим, что Наталья Фриске сейчас работает в Москве в салоне красоты. Она занимается наращиванием ресниц. У нее очень много клиентов. Ранее девушка обвинила гражданского супруга своей сестры телеведущего Дмитрия Шепелева в том, что он не позволяет ее родителям и ей видеться с Платоном. Это шестилетний сын Жанны Фриске. Сам Шепелев рассказывал, что у него есть причины, почему он порвал все связи с родными Жанны Фриске. Впрочем, что конкретно стряслось, он не пояснял.