Наталья Фриске тепло поздравила отца с 67-летием

В семье Натальи Фриске сегодня, 13 июля, отмечают важный праздник – ее отцу, Владимиру Борисовичу, исполнилось 67 лет. Она поздравила любимого родственника в социальной сети, выбрав для этого трогательное стихотворение. Публикацию Наталья сопроводила большой серией семейных фото, где изображены родители Фриске.

Поклонники и друзья присоединились к теплым словам Натальи, пожелав имениннику всего самого наилучшего. Буквально несколько дней назад был день рождения и у покойной певицы Жанны Фриске. 8 июля ей бы исполнилось 45 лет.

Напомним, экс-солистка группы «Блестящие» ушла из жизни в июне 2015 года. До ее дня рождения оставалось меньше месяца. Причиной гибели артистки стал рак. Она до последнего боролось с болезнью, которая, к сожалению, одержала верх. В день рождения любимой сестры Наталья в очередной раз сказала, что из года в год все больше тоскует по Жанне, а боль потери никуда не уходит.

У певицы остался сын Платон от ведущего Дмитрия Шепелева, который не дает семье возлюбленной видеться с ребенком. Более того, отец Жанны недавно заявил, что по вине Шепелева не смог попасть в квартиру покойной дочери. По словам Владимира Борисовича, Дмитрий залил замок клеем. Чтобы войте в помещение, дверь пришлось вскрывать.