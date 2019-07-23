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Иосиф Пригожин и Валерия устроили поэтический рэп-баттл

Супруги подшутили друг над другом в социальных сетях.

Иосиф Пригожин и Валерия устроили поэтический рэп-баттл
Пригожин и Валерия устроили рэп-баттл/globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин и его супруга певица Валерия посмеялись друг над другом в Instagram. Они опубликовали снимки друг друга в спящем виде. Сначала фотография спящего Иосифа Пригожина в самолёте появилась на страничке Валерии. Подпись под снимком гласила: «Гастролируем вместе с рэпером братаном Ай-Пи (IP). Вчера качал параллельно с моим концертом, кульно читал по телефону, пилил фотки с чиксами, флексил перед ними. Все решили, что он нормальный чел. Я зареспектовала его ещё 16 лет назад. Под утро бро срубился. И ещё, если ты слипер, то тебе с нами не по пути».

Иосиф Пригожин в долгу не остался. Он подловил жену спящей перед выходом на сцену на Красной площади в Международный день бокса. «Шлю ответку: не надо со мной шутить, детка. Бессонная ночь дала о себе знать. Где сидела, там и отключилась. Через 10 минут выход на сцену, пытаюсь разбудить. Красная площадь. Международный День бокса», — написал Иосиф Пригожин.

Отметим, что несколько дней назад продюсер с женой летали за Полярный круг. Они поздравляли с Днем металлурга жителей Норильска и близлежащих городов. Надо отметить, что везде звезд встречали на ура.

Любопытно, что после концерта Пригожин и Валерия решили прогуляться по ночному Норильску. Правда, в городе сейчас стоят белые ночи. Солнце не садится. После променада по Норильску Валерия не пошла спать. Она отправилась в тренажерный зал. На часах в это время было уже три часа ночи.

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ВалерияИосиф ПригожинКрасная площадьНорильск

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Иосиф Пригожин и Валерия устроили поэтический рэп-баттл
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