Звездный стиль

Жасмин показала, как сочетать платье на каждый день с кроссовками

Певица устроила себе каникулы в Сочи.

Жасмин показала, как сочетать платье на каждый день с кроссовками

Иногда звездам трудно угодить поклонникам, которые привыкли по «косточкам» разбирать их стиль. То имидж той или иной знаменитости кажется фанатам слишком вычурным и броским, то им не нравится излишняя скромность. «Попала под раздачу» и скромница Жасмин, которая «посмела» прогуляться по Сочи в «обычной» одежде.

Певица дает в городе на Черноморском побережье концерты и одновременно отдыхает. В своем Instagram Жасмин опубликовала пост: «Стало уже доброй традицией приезжать в Сочи с концертами каждый год, и каждый год «везет» на погоду, то наводнение, то дождь. Но все равно люблю Сочи, у этого города есть душа».

Комментарий Жасмин оставила под фото, на котором она гуляет по городу в зеленом платье с ярким принтом, в белых кроссовках и с белым же рюкзаком за спиной.

Часть подписчиков назвала образ Жасмин молодым, другая не скрывала разочарование. «Просто женщина гуляет по Сочи», — написала одна из поклонниц, выражая мысль о том, что звезда всегда должна соответствовать статусу.

Кстати, на смену Жасмин в Сочи уже спешит Филипп Киркоров, который со своим шоу «Цвет настроения синий» побывал в Крыму, Анапе и Старополье.

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ЖасминСочиФилипп Киркоров

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Жасмин показала, как сочетать платье на каждый день с кроссовками
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