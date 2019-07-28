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Стефания Маликова отдохнула в баре в «маминых» джинсах

19-летняя студентка МГИМО пришла в заведение в модном наряде.

Стефания Маликова отдохнула в баре в «маминых» джинсах
Стефания Маликова предпочла надеть в бар джинсы с завышенной талией. Фото: instagram.com/steshamalikova/

Стефания Маликова провела вечер в одном из столичных ночных заведений – баре «Happy end». Для вечеринки 19-летняя дочь певца Дмитрия Маликова выбрала стильный наряд – «мамины» джинсы с завышенной линией талии и короткий топ, продемонстрировав тонкую талию. Дополнила образ студентка МГИМО белыми кроссовками и многочисленными акссесуарами на руке – часами и тонкими браслетами.

Стефания Маликова в баре. Фото
Стефания Маликова продемонстрировала стильный наряд. Фото: instagram.com/steshamalikova/

«Ты хорошо выглядишь», – гласит неоновая вывеска, на фоне которой позировала Стефания.

Средний счет в баре составляет порядка 1500–2500 рублей.

Ранее 19-летняя Маликова продемонстрировала снимок с морского побережья. Дочь знаменитости сфотографировалась в короткой белой рубашке на пляже на фоне бушующих волн и привлекла внимание к своим длинным ногам.

«Роскошная девушка», – сделали комплимент подписчики Стефании.

Напомним, дочь Дмитрия Маликова учится на факультете журналистике. О личной жизни Стефании известно мало. По некоторым данным, девушка несколько лет состояла в отношениях с сыном российского миллионера Леонидом Груздевым, с которым позже рассталась.

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звездные детизвездный отдыхмодный образСтефания Маликова

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Стефания Маликова отдохнула в баре в «маминых» джинсах
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