Стефания Маликова отдохнула в баре в «маминых» джинсах

Стефания Маликова провела вечер в одном из столичных ночных заведений – баре «Happy end». Для вечеринки 19-летняя дочь певца Дмитрия Маликова выбрала стильный наряд – «мамины» джинсы с завышенной линией талии и короткий топ, продемонстрировав тонкую талию. Дополнила образ студентка МГИМО белыми кроссовками и многочисленными акссесуарами на руке – часами и тонкими браслетами.

«Ты хорошо выглядишь», – гласит неоновая вывеска, на фоне которой позировала Стефания.

Средний счет в баре составляет порядка 1500–2500 рублей.

Ранее 19-летняя Маликова продемонстрировала снимок с морского побережья. Дочь знаменитости сфотографировалась в короткой белой рубашке на пляже на фоне бушующих волн и привлекла внимание к своим длинным ногам.

«Роскошная девушка», – сделали комплимент подписчики Стефании.

Напомним, дочь Дмитрия Маликова учится на факультете журналистике. О личной жизни Стефании известно мало. По некоторым данным, девушка несколько лет состояла в отношениях с сыном российского миллионера Леонидом Груздевым, с которым позже рассталась.