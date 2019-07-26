19-летняя Стеша Маликова поделилась воспоминаниями о морском отдыхе

Девушка уже в Москве, но все еще продолжает делиться снимками из поездки на Лазурное побережье.

После нескольких недель отдыха во Франции и Италии дочь Дмитрий Маликова Стефания наконец-то вернулась в Москву. Однако, судя по всему, 19-летняя девушка все еще находится под впечатлением от отпуска, продолжая делиться фотографиями из путешествия в соцсетях.

В этот раз Стеша на своей странице в Instagram опубликовала фото, сделанное на Лазурном берегу. В ненастную погоду дочь российского музыканта решила не купаться, но при этом не стала упускать возможности сделать эффектные снимки на пляже.

На новой фотографии 19-летняя Маликова позирует в одной короткой белой рубашке на пляже на фоне бушующих волн, демонстрируя свои бесконечные ноги.

Подписчики Стефании не смогли пройти мимо такого снимка и осыпали молодую девушку комплиментами.

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«Стешуль, какая ты красавица!», «Фото шикарное», «Роскошная», «В гармонии с волной», «Эх…кто ноги обрезал?», «Прям вау», — отметили интернет-пользователи в комментариях.

Напомним, ранее Стеша уже не раз публиковала фотографии с отдыха на Лазурном берегу Франции. Особенно поклонникам понравились снимки девушки в трендовом в этом сезоне купальнике оливкового цвета.