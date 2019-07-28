41-летняя Климова нашла время для встречи с первым мужем

41-летняя Екатерина Климова нашла время для того, чтобы встретиться с первым мужем — ювелиром Ильей Хорошиловым. Супруги расстались в далеком 2004 году. В этом браке на свет появился первенец актрисы — дочь Елизаветы. Девочке уже исполнилось семнадцать лет. По словам наследницы Екатерины Климовой, она, как старшая сестра, часто разрешает споры между младшими детьми. Когда мама на гастролях: 12-летний Матвей и 10-летний Корней обращаются со своими проблемами к Лизе, которая заботится и о маленькой Белле.

В Stories Екатерина Климова уже делилась совместными кадрами с возлюбленной бывшего мужа — Еленой Бирюковой. Примечательно, что актриса смогла не только сохранить дружеские отношения с отцом своей старшей дочери, но и поладила с его супругой. Кроме того, знаменитость повидалась и с Ильей. На встречу с бывшим мужем Климова пришла в компании Елизаветы. В кадре мама и дочка запечатлены в платочках, а на заднем фоне позирует экс-супруг актрисы. Екатерина отдала предпочтение розовой палитре, а Лиза выбрала небесно-голубой оттенок.