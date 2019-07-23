Экс-супруг Арнтгольц показал закулисный кадр с Самбурской без макияжа

Иван Жидков опубликовал на личной страничке в Instagram свежее фото, на котором он запечатлен с коллегами по творческой сцене — Настасьей Самбурской и Станиславом Бондаренко. Примечательно, что закулисный кадр был сделан во время одной из репетиций. Бывший муж Татьяны Арнтгольц показал 32-летнюю Настасью без сценического грима и макияжа.

Ранее в интервью Teleprogramma.pro о моде на природную красоту рассказала тренд-аналитик и стилист Лариса Тимиряева. Так, все больше знаменитостей стали делится своими снимками без косметики. Среди них: турецкая актриса Мерьем Узерли, певица Полина Гагарина, Елизавета Боярская, Эмма Малинина, Ирина Дубцова и многие другие.

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Ранее знаменитость высказалась о материнстве. По словам актрисы, подписчики не раз спрашивали ее о том, когда она обзаведется детьми. В интервью для YouTube-проекта Регины Тодоренко призналась, что у нее нет цели рожать для себя. При этом Настасья призналась, что считает себя самостоятельной и независимой женщиной, которая не нуждается в финансовой поддержке.