Невестка Пугачевой с мужем отпраздновала годовщину свадьбы в ресторане

Никита Пресняков и Алена Краснова живут под одной крышей два года.

Никита Пресняков и Алена Краснова сыграли свадьбу два года назад, в июле 2017 года. Сейчас молодые люди наслаждаются дубайскими каникулами. В Stories возлюбленная музыканта подметила, что муж пригласил ее на свидание. Судя по всему, годовщину свадьбы супруги решили отметить в ресторане, отправившись на ужин.

Ранее модель призналась, что эти два года пронеслись стремительно и незаметно. Алена поблагодарила избранника за каждый прожитый миг и незабываемые моменты их супружества, заверив, что рядом с Никитой ей удалось обрести настоящее женское счастье.

«Как же быстро летит время. Не верится, что пролетело два года, как мы стали мужем и женой!! Спасибо тебе, любимый, за ту нежность, любовь и заботу, которую ты даришь мне каждый день», — отметила Алена.

Вместе с мужем Краснова отметила важную для их семьи дату в ресторане. На личной страничке в Instagram невестка Аллы Пугачевой опубликовала свежей видеоролик, поблагодарив подписчиков за теплые слова и пожелания.