«Наш шейх»: Краснова в хиджабе показала Преснякова в кафтане

22-летняя невестка Аллы Пугачевой опубликовала в Stories свежие кадры, поделившись впечатлениями от своего отдыха в компании мужа Никиты Преснякова. Старший внук Примадонны отечественного шоу-бизнеса устроил для возлюбленной дубайские каникулы. Супруга музыканта в отпуске позволила себе отказаться от диет. Алена лакомится фастфудом и пиццей. При этом девушка старается много двигаться, благодаря чему ей не грозит набрать лишние килограммы.

Кроме того, Алена Краснова уговорила избранника принять участие в импровизированной фотосессии. Девушка надела хиджаб, покрыв белокурые локоны платком. А Никита примерил белый длинный кафтан.

«Наш шейх, а я первая жена», — отметила возлюбленная музыканта.

Возлюбленная Никиты Преснякова облачилась в черное широкое платье с вышивкой и не забыла о хиджабе. А внук Пугачевой надел белый кафтан. Представ, по словам модели, в образе шейха.

Никита Пресняков не скрывает: ему нравится путешествовать вместе с возлюбленной. Пока у молодых людей нет детей, они могут наслаждаться уединенным отдыхом. Зимой супруги побывали на Бали, а весной посетили Соединенные Штаты, наведавшись в Нью-Йорк.