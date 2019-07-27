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«Наш шейх»: Краснова в хиджабе показала Преснякова в кафтане

Старший внук Аллы Пугачевой устроил для 22-летней жены дубайские каникулы.

«Наш шейх»: Краснова в хиджабе показала Преснякова в кафтане
Алена Краснова (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

22-летняя невестка Аллы Пугачевой опубликовала в Stories свежие кадры, поделившись впечатлениями от своего отдыха в компании мужа Никиты Преснякова. Старший внук Примадонны отечественного шоу-бизнеса устроил для возлюбленной дубайские каникулы. Супруга музыканта в отпуске позволила себе отказаться от диет. Алена лакомится фастфудом и пиццей. При этом девушка старается много двигаться, благодаря чему ей не грозит набрать лишние килограммы.

Кроме того, Алена Краснова уговорила избранника принять участие в импровизированной фотосессии. Девушка надела хиджаб, покрыв белокурые локоны платком. А Никита примерил белый длинный кафтан.

«Наш шейх, а я первая жена», — отметила возлюбленная музыканта.

Алена Краснова примерила хиджаб (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

Возлюбленная Никиты Преснякова облачилась в черное широкое платье с вышивкой и не забыла о хиджабе. А внук Пугачевой надел белый кафтан. Представ, по словам модели, в образе шейха.

Никита Пресняков позировал в кафтане (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

Никита Пресняков не скрывает: ему нравится путешествовать вместе с возлюбленной. Пока у молодых людей нет детей, они могут наслаждаться уединенным отдыхом. Зимой супруги побывали на Бали, а весной посетили Соединенные Штаты, наведавшись в Нью-Йорк.

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Алена КрасноваАлла ПугачеваКристина ОрбакайтеМаксим ГалкинНикита Пресняков

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«Наш шейх»: Краснова в хиджабе показала Преснякова в кафтане
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