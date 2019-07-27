43-летняя Елена Захарова в бикини призналась в любви к закату

43-летняя Елена Захарова проводит отпуск на морском побережье. Несмотря на просьбы подписчиков рассекретить свое местоположение, актриса упорно отмалчивается. Звезда делится пляжными снимками, демонстрируя красивый загар и спортивную фигуру.

Так, актриса опубликовала очередной снимок в стильном купальнике. Елена Захарова поддержала тренд на использование разного «верха» и «низа», из-за чего купальник выглядит как будто «разбитым».

«Очень люблю фотографии на закате!» – подписала снимок актриса.

Подписчики обратили внимание на накаченный пресс звезды.

«Какая красота, градус зашкаливает. Богиня», – сделали комплимент фолловеры актрисы.

«Спасибо за позитивный закат, мягкий и нежный», – прокомментировали снимок другие подписчики.

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Напомним, Елена Захарова, как и многие другие знаменитости, выступает за естественные снимки в соцстях и не использует приложения для обработки фотографий. Звезда часто позирует без макияжа и пропагандирует натуральную красоту.