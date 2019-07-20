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Елена Захарова примерила бикини для пляжной фотосессии

Звезда «Кадетства» продемонстрировала морской загар на снимке в соцсети.

Елена Захарова примерила бикини для пляжной фотосессии
Елена Захарова. Фото: globallookpress.com

В июне Елена Захарова побывала в Санкт-Петербурге, а накануне, как и многие звезды, решила отправиться в отпуск в теплые края. Актриса не скрывает, что отдых на море придает ей сил и хорошего настроения, и не забывает делиться позитивными снимками с курорта в соцсети.

Звезда «Кадетства» решила устроить пляжную фотосессию на морском берегу. На последних кадрах в Instagram она с улыбкой позирует в бикини на фоне прибрежных волн. Фотографии собрали множество комментариев от поклонников, так как в купальнике 43-летнюю актрису можно увидеть нечасто.

«Мне кажется, я уже немного загорела и отдохнула. Но хочется еще», – подписала пост Захарова.

Подписчики не удержались от комплиментов в адрес артистки. «Без всякого фотошопа. Умница, молодец большая и просто красотка!», «Еще как подзагорела. Тростиночка», «Леночка, загарчик что надо. Стройная, загорелая, очень красивая», «Вот это фигура. Мечта!» – оценили кадры поклонники.

Фото: Instagram@lenazaharova57

Как многие другие звезды шоу-бизнеса, Елена Захарова поддерживает тренд на естественность. Недавно она опубликовала в соцсети снимок, на котором предстала без грамма косметики, продемонстрировав свою натуральную красоту.

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Тэги:

InstagramактрисаЕлена Захаровасериал "Кадетство"

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Елена Захарова примерила бикини для пляжной фотосессии
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