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Королевский шик: Канделаки продемонстрировала три стильных образа

Телеведущая предложила поклонникам проголосовать за лучший наряд.

Королевский шик: Канделаки продемонстрировала три стильных образа
Тина Канделаки следит за модными тенденциями. Фото: globallookpress.com

43-летняя Тина Канделаки следит за модными трендами и старается выглядеть безупречно. Продюсер канала «Матч ТВ» периодически публикует в Instagram модные «луки», демонстрируя свой выбор. Так, звезда поделилась очередными снимкам в микроблоге, предложив подписчикам выбрать лучший, по их мнению, наряд.

«Традиционная битва «луков», друзья! Выбираем, какой наряд стал лучшим на этой неделе», – обратилась Канделаки к поклонникам.

Теледива представила на «суд» фолловеров три образа. На одном из фото Канделаки предстала в классическом темно-синем платье, подобные наряды носит герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. На другом снимке звезда предстала в ярко зеленой шелковой рубашке и светло-голубых брюках. Третий образ знаменитости состоял из бордового платья-миди и бежевого жакета.

Фолловеры сошлись во мнении, что наряды, представленные Тиной Канделаки отличаются лаконичностью и королевским шиком. По мнению некоторых подписчиков, продюсер «Матч ТВ» во всех образах выглядит гармонично и благородно, а ее наряды не перегружены лишними деталями.

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Тэги:

звездный стильКейт Миддлтонмодные образыТина Канделаки

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Королевский шик: Канделаки продемонстрировала три стильных образа
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