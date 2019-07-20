Звездный стиль

Красиво и удобно: Канделаки подобрала четыре модных образа

Телеведущая попросила своих поклонников, оценить ее наряды.

Красиво и удобно: Канделаки подобрала четыре модных образа
Тина Канделаки. фото: globallookpress.com

Тина Канделаки делает все, чтобы выглядеть безупречно. Этим летом телеведущая доказала, что даже в 43 года моно наработать пресс так, чтобы появились кубики. Личный тренер звезды считает, что ей нужно сбросить еще немного лишнего веса, но сама женщина считает иначе. Несмотря на это, она продолжает проводить изнурительные тренировки в спортзале.

Даже обладая подтянутой фигурой Тина не привыкла ее демонстрировать. Она любит выглядеть женственно, не вульгарно, поэтому облачается в кокетливые платья, костюмы ярких цветов, а также любит сочетать пиджаки с легкими юбками миди. В июне телеведущая подобрала четыре стильных образа на лето. Поклонникам они так понравились, что Канделаки спустя месяц решила снова сделать подборку своих «луков».

В соцсети она опубликовала снимки, на которых запечатлена в различных нарядах. Журналистка примерила длинную белую юбку с поясом и футболку в тон, а также зеленый пиджак. В прохладную погоду поверх такого наряда можно накинуть бежевый плащ в тон туфлям, что и сделала звезда.  Для светского вечера Тина выбрала атласное платье оливкового цвета с запахом и глубоким декольте. Изюминку образу предали леопардовые туфли. Также телеведущая облачилась в обтягивающие рваные джинсы и футболку, дополнив их удлиненным бежевым пиджаком. Такой образ подойдет для неформального вечера или прогулки с друзьями.

Больше всего поклонникам понравилось приталенное платье желтого цвета, которое оголяет одно плечо, и тонкий кардиган с короткими рукавами, который идеально завершил образ. Как ни странно, молодежный наряд с джинсами тоже многим пришелся по вкусу. Фанаты отметили, что яркие цвета особенно идут Канделаки.

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Красиво и удобно: Канделаки подобрала четыре модных образа
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