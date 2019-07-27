Костенко не испугалась испортить фигуру едой из «Макдональдса» в Италии

В июле Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов решили уехать на несколько недель в Рим, несмотря на жаркую погоду. Однако в отпуске модель не смогла полностью насладиться итальянской кухней. Супруга российского футболиста призналась, что ей гораздо ближе русские блюда, по которым она очень скучала в путешествии.

«Объясните, почему находясь на родине пиццы и пасты — до трясучки хочется русской кухни, сидеть в прохладе и попивать ароматный, вкусный и листовой чай?!», — написала Костенко на своей странице в соцсети Instagram.

Анастасия рассказала, что от сильной жары она спасалась минеральной газированной водой с лимоном и мыслями о том, что скоро она вернется домой.

В отпуске супруга Дмитрия Тарасова не на шутку увлеклась едой из «Макдональдса» и теперь планирует восстанавливать форму.

«Я настолько отфастфудилась, что обратно возвращаюсь к здоровому питанию», — отметила Костенко в комментариях.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Дмитрию Тарасову закрыли выезд из России за неуплату алиментов. Спортсмен задолжал бывшей жене восемь миллионов рублей.