НОВОСТИ

Костенко не испугалась испортить фигуру едой из «Макдональдса» в Италии

Супруга Дмитрия Тарасова не оценила блюда средиземноморской кухни.

Костенко не испугалась испортить фигуру едой из «Макдональдса» в Италии
Анастасия Костенко / www.instagram.com/kostenko.94/

В июле Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов решили уехать на несколько недель в Рим, несмотря на жаркую погоду. Однако в отпуске модель не смогла полностью насладиться итальянской кухней. Супруга российского футболиста призналась, что ей гораздо ближе русские блюда, по которым она очень скучала в путешествии.

«Объясните, почему находясь на родине пиццы и пасты — до трясучки хочется русской кухни, сидеть в прохладе и попивать ароматный, вкусный и листовой чай?!», — написала Костенко на своей странице в соцсети Instagram.

Анастасия рассказала, что от сильной жары она спасалась минеральной газированной водой с лимоном и мыслями о том, что скоро она вернется домой.

В отпуске супруга Дмитрия Тарасова не на шутку увлеклась едой из «Макдональдса» и теперь планирует восстанавливать форму.

«Я настолько отфастфудилась, что обратно возвращаюсь к здоровому питанию», — отметила Костенко в комментариях.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Дмитрию Тарасову закрыли выезд из России за неуплату алиментов. Спортсмен задолжал бывшей жене восемь миллионов рублей.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия КостенкоИталиястройная фигурафастфуд

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Костенко не испугалась испортить фигуру едой из «Макдональдса» в Италии
Интересно?
Поделись с друзьями: