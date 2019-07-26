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Тарасову закрыли выезд из страны за неуплату алиментов

Спортсмен задолжал бывшей жене восемь миллионов рублей.

Тарасову закрыли выезд из страны за неуплату алиментов
Дмитрий Тарасов. Фото: globallookpress.com

Дмитрий Тарасов не сможет выехать из страны, пока не выплатит алименты бывшей жене Оксане. Суд после года разбирательств арестовал счета спортсмена и сделал его невыездным.

За содержание десятилетней дочери от первого брака Ангелины футболист задолжал уже порядка восьми миллионов рублей. По словам адвоката Оксаны Сергея Жорина, долг продолжает расти, а обещание Тарасова расплатиться так и осталось невыполненным.

Между тем даже потеряв работу в «Локомотиве», Дмитрий ни в чем себе не отказывает. Недавно он путешествовал по Италии с третьей супругой Анастасией Костенко, купил автомобиль за десять миллионов рублей, а также устроил для годовалой дочки Миланы роскошный праздник на день рождения.

Футболист не скрывает, что счастлив в новом браке, а общаться со старшей дочерью совсем не стремится, пишет «СтарХит».

Вскоре на экс-игрока «Локомотива» могут наложить еще одно взыскание. Как считает руководство футбольного клуба, в операции, которую Тарасов перенес после травмы ноги, необходимости не было. Спортсмен лечился за деньги клуба, и теперь их хотят потребовать назад, сообщал портал Teleprogramma.pro.

Дмитрий Тарасов. Фото
Дмитрий Тарасов задолжал 8 миллионов рублей. Фото: globallookpress.com
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Тарасову закрыли выезд из страны за неуплату алиментов
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