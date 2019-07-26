Тарасову закрыли выезд из страны за неуплату алиментов

Дмитрий Тарасов не сможет выехать из страны, пока не выплатит алименты бывшей жене Оксане. Суд после года разбирательств арестовал счета спортсмена и сделал его невыездным.

больше по теме Бузова вспомнила о своих чувствах к Тарасову Судя по всему, телеведущая никак не может забыть бывшего супруга.

За содержание десятилетней дочери от первого брака Ангелины футболист задолжал уже порядка восьми миллионов рублей. По словам адвоката Оксаны Сергея Жорина, долг продолжает расти, а обещание Тарасова расплатиться так и осталось невыполненным.

Между тем даже потеряв работу в «Локомотиве», Дмитрий ни в чем себе не отказывает. Недавно он путешествовал по Италии с третьей супругой Анастасией Костенко, купил автомобиль за десять миллионов рублей, а также устроил для годовалой дочки Миланы роскошный праздник на день рождения.

Футболист не скрывает, что счастлив в новом браке, а общаться со старшей дочерью совсем не стремится, пишет «СтарХит».

Вскоре на экс-игрока «Локомотива» могут наложить еще одно взыскание. Как считает руководство футбольного клуба, в операции, которую Тарасов перенес после травмы ноги, необходимости не было. Спортсмен лечился за деньги клуба, и теперь их хотят потребовать назад, сообщал портал Teleprogramma.pro.