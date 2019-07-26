Тарасову закрыли выезд из страны за неуплату алиментов

Дмитрий Тарасов не сможет выехать из страны, пока не выплатит алименты бывшей жене Оксане. Суд после года разбирательств арестовал счета спортсмена и сделал его невыездным.
За содержание десятилетней дочери от первого брака Ангелины футболист задолжал уже порядка восьми миллионов рублей. По словам адвоката Оксаны Сергея Жорина, долг продолжает расти, а обещание Тарасова расплатиться так и осталось невыполненным.
Между тем даже потеряв работу в «Локомотиве», Дмитрий ни в чем себе не отказывает. Недавно он путешествовал по Италии с третьей супругой Анастасией Костенко, купил автомобиль за десять миллионов рублей, а также устроил для годовалой дочки Миланы роскошный праздник на день рождения.
Футболист не скрывает, что счастлив в новом браке, а общаться со старшей дочерью совсем не стремится, пишет «СтарХит».
Вскоре на экс-игрока «Локомотива» могут наложить еще одно взыскание. Как считает руководство футбольного клуба, в операции, которую Тарасов перенес после травмы ноги, необходимости не было. Спортсмен лечился за деньги клуба, и теперь их хотят потребовать назад, сообщал портал Teleprogramma.pro.