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Ким Кардашян пожаловалась на солнечные ожоги в зоне декольте

Телезвезда призналась, что давно так сильно не обгорала.

Ким Кардашян пожаловалась на солнечные ожоги в зоне декольте
Ким Кардашян / global look press

Ким Кардашян — звезда реалити-шоу, фотомодель и бизнеследи, но даже такая мировая знаменитость не застрахована от обычных «человеческих» неприятностей.

Так, на своей странице в соцсети Instagram супруга Канье Уэста пожаловалась на сильные солнечные ожоги в зоне декольте.

«Солнечные ожоги! Ух, со мной не было такого уже несколько лет», — написала Ким.

Впрочем, у звезды реалити-шоу нашлось решение этой проблемы. Как раз недавно она выпустила коллекцию косметики для тела, и теперь она продемонстрировала поклонникам, как визажист замазывает следы ожогов на ее теле с помощью тонального средства.

Кардашян также поделилась результатом, показав фотографии «до» и «после».

Напомним, что совсем недавно Ким Кардашян провела несколько дней в Коста-Рике вместе со своей сестрой Кортни. 38-летняя звезда также не забыла порадовать поклонников фотографией в откровенном черном купальнике, демонстрирующем все ее «прелести».

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Ким Кардашян пожаловалась на солнечные ожоги в зоне декольте
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