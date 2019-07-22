Звездный стиль

Кардашян примерила откровенный купальник с разрезами

Такую пляжную одежду она выбрала для отпуска в Коста-Рике.

Кардашян примерила откровенный купальник с разрезами
Ким Кардашян Фото: globallookpress.com

Наряды американской модели Ким Кардашян всегда бурно обсуждают ее поклонники. Новый снимок в блоге телезвезды, где, к слову, 144 миллиона подписчиков, моментально набирает сотни тысяч комментариев и лайков.

Недавно Кардашян провела несколько дней в Коста-Рике с сестрой Кортни. После возвращения Ким продолжает делиться соблазнительными снимками с отдыха. Накануне в ее Instagram появилось очередное пляжное фото, которое взволновало поклонников.

На снимке Кардашян предстала в черном откровенном купальнике с разрезами, который едва прикрывал пышную фигуру знаменитости. Подписчики одобрили выбор наряда звезды, а некоторые поклонницы признались, что уже давно ищут такую же модель купальника.

«Я ищу такой купальник повсюду!» — прокомментировала снимок Кардашян одна из пользователей Сети.

Подобные пляжные наряды популярны и среди российских звезд. Недавно в похожем купальнике отметилась актриса Наталья Рудова. Только она, в отличие от Кардашян, отдала предпочтение белому, а не черному варианту.

Напомним, не так давно Ким в четвертый раз стала мамой. У пары родился сын. Родители дали ему имя Псалм. Этого ребенка, как и младшую дочь Чикаго, для Кардашян и Уэста выносила суррогатная мать. Пойти на такой шаг паре пришлось из-за проблем со здоровьем у модели.

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Кардашян примерила откровенный купальник с разрезами
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