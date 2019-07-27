Цветаева устроила фотосъёмку для дочери и двухмесячного сына

37-летняя Анастасия Цветаева воспитывает троих детей. Вместе с нынешним избранником Надавом Ольганом актриса обосновалась в Тель-Авиве. У знаменитости есть старший сын Кузьма, в октябре юноше исполнится четырнадцать лет. Несмотря на значительную разницу в возрасте — семь лет, мальчик очень привязан к своей сестренке Эстер. В августе малышка отпразднует свое семилетие. Дочку Анастасия родила в отношениях с Надавом. А в мае в семье появился еще один малыш — сын Акива. По словам актрисы, в первое время Эстер бунтовала против братика, однако потом стала с радостью заботиться о крохе.

На личной страничке в Instagram Анастасия Цветаева поделилась свежим снимком из семейного архива, устроив фотосессию для дочери и двухмесячного сынишки. На фото Эстер лежит в большой бельевой корзинке вместе с крохотным братиком.

«Двое из ларца, одинаковых с лица», — подписала снимок актриса. «Ну очень классное фото», — отметила в комментариях под фото телеведущая Анфиса Чехова. «Просто одно лицо», — добавила Эвелина Хромченко.

Ранее Анастасия Цветаева призналась, что за рождение сына получила в подарок от мужа кольцо с бриллиантами. Кроме того, избранник актрисы взял мини-отпуск на две недели. За это время его возлюбленная смогла восстановить силы после родов.