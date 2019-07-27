Валерия решила продать квартиру в Эмиратах и дачу в Швейцарии

Ранее певица приобрела недвижимость в кредит, а со временем она стала ей не нужна.

Певица Валерия счастлива в браке с Иосифом Пригожиным. Этим летом они много путешествовали: побывали в Исландии, Швейцарии, Франции, и при этом супруги еще и успевали заниматься спортом. К слову, в свое время после свадьбы влюбленные приобрели особняк в Швейцарии, который, по слухам, обошелся им в 3 миллиона евро.

Как рассказал Иосиф, в 2005 году они захотели купить дачу в Подмосковье, но дети уехали в лагерь в Швейцарию. Они часто ездили их навещать, и в итоге супруги поменяли планы и нашли подходящую дачу за границей. «Взяли в Швейцарии выгодный кредит (под 1 процент) и потихонечку выплачивали», — вспомнил продюсер. Каждое лето влюбленные там отдыхали с детьми. Сын певицы Артемий даже ходил там в местную школу. Однако теперь Пригожин и Валерия хотят выставить дом на продажу.

«В Швейцарии очень красивая природа, но без детей нам с Лерой там скучно. Если дети, как раньше, не будут туда съезжаться, то в этой даче нет никакого смысла», — пояснил Иосиф. По оценкам риелторов, стоимость недвижимости теперь даже подросла — 3,5 миллиона евро.

Как выяснилось, супруги также решили продать и трехкомнатную квартиру в Арабских Эмиратах, которую в свое время приобрели в кредит для своих детей. 12 лет назад они отдали за нее 1 миллион долларов. Но в итоге недвижимость теперь пустует.

«Тема по-прежнему живет в Швейцарии, но уже отдельно. Он закончил учебу, создал свою продюсерскую компанию в Монтре. А моя младшая дочь Лиза оканчивает вуз и хочет поехать в Нью-Йорк учиться в Колумбийский университет», — пояснил Пригожин изданию «Комсомольская правда».

Напомним, что у Валерии от первого брака с продюсером Александром Шульгиным есть трое детей: 26-летняя Анна, 24-летний Артемий и 20-летний Арсений. Развод был для певицы болезненным, поэтому с экс-мужем она предпочитает не общаться, как и наследники. Они отцом называют Иосифа. К слову, у продюсера за плечами брак с домохозяйкой Еленой, которая родила от него детей. Дмитрию уже 30 лет, а Данае 22 года.