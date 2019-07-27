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Согдиана поделилась первым кадром с новорожденным малышом

35-летняя узбекская и российская певица стала мамой в третий раз.

Согдиана поделилась первым кадром с новорожденным малышом
Согдиана (Фото: Instagram.com/sogdianamusic)

35-летняя певица Согдиана стала мамой в третий раз. Об этом российская и узбекская исполнительница рассказала на личной страничке в Instagram, поделившись с подписчиками первым фото с новорожденным младенцем. В кадре артистка запечатлела крохотные пяточки малыша, не став показывать при этом его личико.

«С появлением тебя, мой родной! 3650 грамм самой безграничной любви!» — подписала личный снимок Согдиана.

Новоиспеченная мамочка и малыш чувствуют себя хорошо. Артистка поделилась своими впечатлениями от родов, отметив, что все произошло быстро.

По словам певицы, она до сих пор не может поверить, что эти 38 недель прошли так стремительно. Согдиана не скрывает: она до последнего не афишировала интересное положение, оберегая свое состояние.

Согдиана показала первый снимок с малышом (Фото: Instagram.com/sogdianamusic)

«Я много работала, чтобы впереди было достойное будущее, чтобы не было никаких «остановок». Самое удивительное, что моя активная беременность привела к тому, что родовой процесс начался на съемках. У нас с малышом все хорошо! Спасибо каждому за ваши теплые поздравления», — добавила певица.

Напомним, что у Согдианы есть одиннадцатилетний сын Арджун и девятилетний Михаил.

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Согдиана поделилась первым кадром с новорожденным малышом
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