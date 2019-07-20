«Буду рожать в Москве»: Согдиана впервые рассказала о третьей беременности

Певица поделилась с Teleprogramma.pro семейными тайнами: рассказала о новом муже, об отношениях с прежними супругами и о скорых родах.

Согдиана — одна из самых закрытых российских артисток. Она редко дает интервью и, тем более, рассказывает о своей жизни. Сейчас певица находится в положении — ждет третьего ребенка и совмещает роль многодетной мамы с творческой деятельностью. А еще недавно Согдиана вышла замуж в третий раз. Порталу Teleprogramma.pro удалось пообщаться с артисткой и узнать о закрытой стороне ее жизни.

— Согдиана, в прессе мелькают новости, что вы в третий раз вышли замуж. Расскажите, кто покорил ваше сердце?

— Да, это так. И это случилось не вчера, а еще в прошлом году. Мой муж — непубличный человек, его имя и профессия не скажут совсем ничего читателям. Главное — это его качества и отношение, которые открываются лишь мне и детям: забота, понимание, уважение, безграничная любовь.

После знакомства я достаточно долго присматривалась к нему… Через некоторое время осторожно познакомила с детьми, потом мы смогли увидеть друг друга в быту, и это время пролетело незаметно, счастливо… Поэтому брак стал лишь следующим этапом в наших отношениях, как следствие и ожидание малыша. Сейчас я с уверенностью могу сказать, что я абсолютно счастлива!

— Как вашему избраннику удалось поладить с детьми? Были ли проблемы, как их удалось решить.

— Материнское чувство во мне очень сильно развито. При том, что я стараюсь совмещать профессию и материнство, инстинкт «мамы» включен всегда и любой звонок детей никогда не останется без ответа.

Не сразу я познакомила супруга с сыновьями… Только, когда сама почувствовала, что доверяю. Потом долго думала, в какой момент лучше это сделать. Переживала, нервничала… А вышло все легко и непринуждённо: на прогулке в парке.

— Многие женщины после развода предпочитают вычеркнуть экс-супруга не только из своей жизни, но и из жизни ребенка. Вы смогли найти золотую середину в этом вопросе? Как у вас складываются отношения с отцами Микаила и Арджуна?

— Думаю, что после развода люди не сразу могут справиться со своими эмоциями, в этом основная загвоздка любых отношений. Прежде всего, нужно освободиться от обид, отпустить и поблагодарить друг друга за совместные годы жизни, за детей. Ведь мы навсегда родственники! Говорят, что время лечит и это правда!

Мы пришли к миру, уважению и взаимопониманию, так как желаем лучшего будущего и Арджуну, и Микаилу. Период обид уже давно в прошлом.

У моих мальчиков — любящие папы. У них нет ощущения нехватки кого-то из родителей. Мы совместно решаем: на какие секции записать детей, кто куда отвезет на отдых, кто пойдет на родительское собрание и т.д.

— Вы скоро станете мамой в третий раз, как протекает беременность?

— Конечно, каждая беременность протекает по-разному. Сейчас, в третью, я испытываю новые ощущения. Да, бывает резкая смена настроений — очень чувствительной стала, расстроить может даже привычная пробка на дороге. Или недавно смотрели мелодраму и на меня так нахлынули чувства, переживания… Раньше я не была подвержена таким эмоциям — всегда относила себя к спокойным женщинам.

А еще у меня немного изменился график питания — каждые 3-4 часа мой организм требует что-то перекусить. Если чуть-чуть голодна, то все, начинается поиск еды. Помню момент, когда ночью очень хотелось курочки… Ну, очень. Искали (смеется).

А совсем недавно, на днях, на концерте, который я вела, от стресса, наоборот, 5 часов не ела вообще.

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— Сегодня многие звезды предпочитают рожать за границей. Вы уже решили, где появится на свет кроха?

— Многие сейчас рожают за границей: кто-то доверяет медицине других стран, кто-то хочет другое гражданство для ребёнка. Я всех своих детей рожала в Москве и третьего ребенка буду рожать в Москве. Для меня очень важен лишь выбор врача, доверие к нему. Также хочу отметить, что родные стены и близость к дому очень важны. А перелеты и переезды – это лишний стресс не только для будущей мамы, но особенно для новорожденного ребенка.

— Кого ждете, если не секрет?

— Хочется оставить этот вопрос без ответа… Жду малыша… Хотя многие уже научились определять пол по внешнему виду.

— Готовы к роли многодетной мамы? Как будете справляться со всеми детьми?

— Думаю, что невозможно быть готовой к тому, чего пока не испытал, чего не знаешь… Да, буду многодетной и счастливой мамой! Уверенна, что с налаживанием системы «как все успеть» справимся на практике! Такие моменты не планируются (смеется). Время покажет.

— Как дети восприняли новость, что у них будет братик или сестренка?

— Это, конечно, свойственно мальчикам: не ревновать! (по крайней мере в таком возрасте). Они давно просили братика, даже когда еще не было предпосылок (улыбается). Парням вместе интересно и поиграть в футбол, в машинки, конструктор, игры. У них свои мужские увлечения.

— В свое время вас ставили перед выбором: семья или работа. Сегодня вы избавлены от этой дилеммы?

— Я бы не сказала, что это дилемма… Тогда я так чувствовала, мне хотелось полностью раствориться в своей семье. А сейчас я окрылена тем, что все, что я люблю — семью и профессию — все в равновесии и гармонии. И я точно знаю, что у меня на все хватит сил и времени.

Впереди у меня большой гастрольный график, туры, поэтому планирую взять небольшой декретный отпуск – всего пару недель. У меня прекрасная команда, которая понимает мое страстное желание правильно совмещать семью и работу, поэтому мы можем этот момент вместе обговаривать и делать так, чтобы было удобно для всех. Например, на гастроли мы летаем в день перед концертом, а улетаем сразу после, чтобы утром я приехала домой и провела его вместе с семьей: позавтракала, собрала детей в школу.

Любимое дело не угнетает, наоборот, заряжает, — это важное понимание для артиста, что он нужен, что его песни и творчество любят люди. У меня есть поддержка любимой семьи, команды единомышленников и слушателей, поэтому все получится!

— Каковы ваши дальнейшие творческие планы?

— Творческие планы у меня долгоиграющие, так как отношусь к своему делу, в первую очередь, как к образу жизни. Поэтому я всегда в творческих процессах!

В начале лета заиграла песня «Лови», написанная моим другом Брендоном Стоуном и Инессой Каминской, которая до сих пор звучит отовсюду. Клип, кстати, снимали мы уже «глубокобеременной», но зрители не поняли, мы не делали таких акцентов, я совсем не хочу и не умею «напоказ».

Мой творческий союз с другом и автором, моим земляком Равилем Гиммазутдиновым (прим. Ред., — совместные работы: «Сердце-магнит», «Синее небо», «На Восток от Эдема», «Ветер догнать» и д.р.), подарит моим слушателям уже в начале сентября очень неожиданную песню…

Надеюсь, что она понравится не только моим слушателям, но и станет интересна молодому поколению. И, конечно, концерты, клипы и только хорошая музыка!