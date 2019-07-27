У Даны Борисовой снова возникло недопонимание с 11-летней дочерью

Телеведущая Дана Борисова сообщила в сторис Instagram, что у нее снова возникло недопонимание с 11-летней дочерью Полиной Аксеновой. Отметим, что звезда находится сейчас в Сочи. Вместе с подругой она отправилась загорать на Центральную набережную, где очень много туристов.

«Сидим с подружкой Аней. Общаемся, не может наговориться. Погода сегодня хорошая. А Полина сидит в номере с телефоном. Без комментариев», — заявила явно расстроенная таким поворотом событий Дана Борисова.

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Напомним, что в отношениях между ведущей и дочерью ранее уже возникали конфликты. Дана Борисова говорила, что одно время девочка стала неуправляемой. Она материлась при людях и не обращала внимания на просьбы матери исправиться.

Однажды дело и вовсе закончилось дракой. Борисова рассказывала, что после этого она отправила Полину Аксенову жить к отцу. Впрочем, спустя какое-то время мать и дочь смогли наладить отношения. Полина снова перебралась жить к звездной родительнице, которая, кстати, не так давно нашла постоянную работу телеведущей. Скоро Дану Борисову можно будет увидеть на одном из каналов. Правда, какую программу она будет вести звезда пока не рассказывала.