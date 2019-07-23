Дана Борисова нашла постоянную работу ведущей

Телеведущая Дана Борисова в сторис Instagram сообщила, что она наконец-то нашла постоянную работу. Совсем скоро ее можно будет увидеть в привычной роли телеведущей. «Сегодня иду на собеседование по поводу постоянной работы ведущей», — сообщила она. Через несколько часов в соцсетях появилась новая информация: «Я довольна. Все ок», — заявила Дана Борисова. На каком канале и когда можно будет увидеть звезду, пока неизвестно.

Отметим, что Дана Борисова много лет страдала алкогольной и наркотической зависимостью. Из-за этого ее перестали звать на работу на телевидение. Звезда прошла курс лечения на тайском острове Самуи и полностью избавилась от пагубной привычки.

Кстати, сейчас она сама порой посещает антинаркотические лагеря, в которых общается с подростками, свернувшими с правильного пути. Как она рассказывала, ребята ее внимательно слушают.

Определенно в жизни Даны Борисовой – светлая полоса. Она наладила контакт со своей дочерью Полиной Аксеновой. Одно время, как она признавалась, девочка стала невыносимой. Борисова даже отправляла ребенка жить к отцу, потому что устала терпеть ее выходки.